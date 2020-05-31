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В Одессе 31 мая освятили храм святой благоверной царицы Грузии Тамары, который был построен по  благословению Святейшего Патриарха-Католикоса всея Грузии Илии II.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии, освятил храм, построенный на средства грузинской диаспоры, Одесский митрополит Агафангел.

В новоосвященном храме в этот день прошла первая божественная литургия, на которой присутствовали официальные лица Украины и Грузии.

Митрополит Агафангел отметил, что новый храм грузинской диаспоры стал украшением города, а само событие стало исторической вехой в  развитии дружеских отношений между народами Грузии и Украины.
ForUm

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