В единстве заключается настоящая сила народа.

Фото: Фома в Украине

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

По словам владыки Виктора, печальные события нашего времени побуждают размыслить о том, чего нам всем не хватает, а именно - о единстве.



«Начну с вопроса: что лучше — кофе с сахаром или без, картофель жареный или варёный, консерваторы или демократы, осень или весна? Каждый человек имеет на подобные вопросы свой личный ответ, и это не проблема. Но только пока наши принципы не становятся важнее наших ближних и отношений с ними. Воистину беда, когда муж и жена голосуют за разных кандидатов, ведь тогда победа одного из них на выборах легко превращается в бесконечную ссору или даже полную семейную катастрофу», - отметил архиерей.



Он подчеркнул, что единство делает нас сильнее и в масштабах семьи, и в масштабах государства.



«Украина могла бы иметь собственную государственность еще в XVII веке, если бы не глубокие разделения среди тогдашнего народа на сторонников и противников многочисленных гетманов и разнообразных политических векторов. Хотя в начале освободительных войн Богдана Хмельницкого казачество, объединившись вокруг Православия, дало отпор могущественной Речи Посполитой», - сказал он.

Именно единство может подарить украинцам «мощное государство, способное обеспечить справедливое судопроизводство, защитить право на жизнь и свободу мнения и религии, объединив различные этносы в единую украинскую общину», считает архиерей.

«Правда, и от нас государству нужна способность жить по совести, желание творить и развивать, умение считаться с правами и потребностями других, унимая собственный эгоизм», — добавил он.



По мнению владыки Виктора, «для того, чтобы несмотря на существующие разногласия в традициях и предпочтениях достичь настоящего единства, все мы без исключения должны сознательно к нему стремиться». Для этого нужно помнить Евангельские слова Христа: «Всякое государство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Владыка подчеркнул, что когда люди объединяются вокруг Бога и Его Истины, высшее человеколюбие разрушает все возникшие национальные и культурные баррикады, побуждая к примирению.



«Так будем же ежедневно пытаться достигать единства, сначала в семье, потом в коллективе и обществе, а затем и в государстве. Ведь именно в единстве настоящая сила народа. А для этого будем крепко держать в ладонях десницу Воскресшего Христа, не перестающую благословлять нас, и будем развивать отечество земное по законам Отчизны Небесной, помня при этом, что наибольший из этих законов — закон любви», — призвал епископ Виктор.