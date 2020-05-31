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Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал парламент Украины воздержаться от принятия законопроектов, направленных на внедрение гендерной идеологии.

Фото: ВСЦиРО

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, соответствующее обращение было опубликовано 28 мая на сайте ВСЦиРО

«Законопроект № 3316, и альтернативные проекты № 3316-2 и № 3316-3 содержат проблемные нормы, усиливающие уголовную ответственность за преступления в случае наличия у лица "предубеждений, предрассудков, стереотипных взглядов»», – сказано в сообщении. 

По мнению Совета Церквей, эти категории являются субъективными и находятся в плоскости, которая не может быть объективно оценена с точки зрения права.

«Зато вызывают беспокойство попытки ввести такой прецедент, когда должностные лица будут определять, что является уголовно наказуемыми предрассудками и стереотипами, а что так сказать "нормальными", "допустимыми" взглядами человека», – подчеркнули во Всеукраинском Совете Церквей.

Такой подход, считают во ВСЦиРО, «содержит признаки нарушения конституционного права человека на свободу мысли, совести и самовыражения, ведь государственная власть наделяется правом оценивать убеждения человека и в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать наказания».

В организации подчеркнули, что «законодательство Украины не содержит определения понятия "гендерная идентичность", а поэтому такая юридическая неопределенность является дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере».

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности «отклонить альтернативные законопроекты № 3316-2 и № 3316-3 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в которых задекларировано намерение противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, поскольку они нуждаются в существенной доработке».
ForUm

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