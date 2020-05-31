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В ночь на воскресенье, 31 мая, в Доброполье исчезло три мальчика в возрасте 3, 4 и 5 лет. Полиция развернула поисковую операцию, к которой присоединились местные жители.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По сигналу тревоги на поиски детей была поднята полиция Доброполье и Покровска. На место прибыл начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин и руководство главка.

К поискам присоединились местные жители, в том числе ветераны АТО и Афганистана, охотники, представители местной власти. Детей искали около 200 человек. Малышей нашли на вершине террикона шахты Добропольская около двух часов ночи.

Выйти на след детей помогли кинолог со служебной собакой, который привел к террикону.

«Мы поднимались на террикон и услышали, как кто-то зовет:«Мама, мама». Побежали, а они в кустах стояли на самой вершине. Не плакали, но были очень напуганы, уставшие и их сильно трясло от холода», — рассказывают добровольцы Антон и Александр, которые нашли детей.

Мальчиков доставили в больницу на обследование, их здоровью ничего не угрожает.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
ForUm

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