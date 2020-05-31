Военно-воздушные силы Сирии получили усиление в виде второй партии модернизированных истребителей МиГ-29. Об этом накануне сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29 Сирии во время церемонии на базе Хмеймим», – сказал собеседник агентства.

По его словам, усовершенствованные истребители более эффективны, чем предыдущее поколение. Уже с 1 июня сирийские пилоты приступят к полетам на этих самолетах.