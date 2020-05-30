также в разделеРелигия
На Кировоградщине священники УПЦ отпели погибшего в зоне ООС военного 7
Священники и верующие УПЦ сдали кровь для Ровенского облцентра крови 8
Наместник Печерской лавры заявил, что все мощи на своих местах 9
Митрополит УПЦ объяснил, как пандемия изменила украинцев 12
В Днепре женщина похитила из собора УПЦ 3 кг драгоценностей, которые принесли в дар верующие 10
На Волыни суд обязал полицию расследовать незаконное переоформление дома, из которого хотят выселить семью священника УПЦ 16
В УПЦ отметили, что те, кто верят в мировые заговоры, не ищут Христа 25
Духовник КДАиС рассказал, как жила Лавра во время карантина 13
Священник УПЦ назвал проблемы, которые возникли у людей во время самоизоляции 14
Митрополит Антоний объяснил, как не предать Бога своими действиями 13
Запорожский митрополит УПЦ назвал главную задачу Церкви 28
Православные молились о 2 тыс жертвах землетрясения в Нефтегорске 13
Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов 15
Патриарх Кирилл считает, что карантин дан миру для покаяния 13
Запорожский митрополит объяснил, как вера помогает вознести сердце к Богу 18
В Киево-Печерской лавре молились о монахах, которые умерли от коронавируса 39
Священник УПЦ рассказал, что праздник Вознесения учит отрываться от земных привязанностей и чаще смотреть на Небо 16
В Церкви поделились опытом онлайн-обучения в воскресных школах 29

Только вера в Господа и Его волю возвращают человека к изначально задуманному Божьему плану относительно нас.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Слова 115-го псалма прекрасны и удивительны. Их простота и точность настраивают душу и ум на самый высокий духовный лад.

"Душа человека стяжавает качества, соответственные своей деятельности ", – пишет свт. Игнатий (Брянчанинов).
Поэтому так важно постоянно выводить свою душу из тьмы к свету, из безверия к вере.

Все «впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее, остаются достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного блаженства, или ее вечного бедствия», согласно Игнатию (Брянчанинову)», - пояснил он. 

Митрополит Антоний также подчеркнул, что «отношения между Творцом и творением никогда не сравнятся с отношениями одного творения с другим».

«Любовь к Богу заложена в человеке при его создании. Это корень жизни, без которого нет самой жизни. Каждое мгновение – подарок от Создателя, наше существо теплится только благодаря Его энергиям и Его воле, наши мысли руководимы Его силой, сообщающейся нам.

Творец – совершенен. Его творения созданы гениально и мастерски и совершенны в Нем, Его любви. Если мы сетуем на свою судьбу, свое предназначение, то в таком случае стремимся не к большей любви, а к меньшей», - сказал владыка Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги