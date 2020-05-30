В Карпатах выявлена вспышка коронавируса, из-за чего матч 24-го тура чемпионата Украины с участием львовской команды и Мариуполя был отменен.

Так, в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, сказано: «Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты в отдельных игроков и среди персонала львовских Карпат.

Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют".

Карпаты сообщили, что сразу же уведомили о ситуации Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Премьер-лигу (УПЛ).

Позже на официальном сайте УПЛ появилась информация, что матч между Карпатами и Мариуполем, который был запланирован на 31 мая, не состоится.

Решение о судьбе матча с участием львовской команды будет принято позже.

Напомним, определено место проведения финала следующего розыгрыша Кубка Украины.