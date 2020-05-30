Первоисточником коронавируса SARC-CoV-2 является не рынок морепродуктов города Ухань, заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, пишет Daily Mail и другие британские СМИ 29 мая.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что в их организме не было SARC-CoV-2, а значит они не могли быть источником заражения покупателей.

Как говорит директор центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а «одной из его жертв». При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но к человеку он передался через «промежуточное животное». Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Напомним, ВОЗ отправит в Китай миссию, чтобы изучить происхождение COVID-19.