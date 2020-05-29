В Польше задержали 33 украинцев, которые пытались пересечь чешскую границу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Инцидент с пересечением польско-чешской границы произошел около села Воля Соколовская в Нижнесилезском воеводстве. Украинские граждане ехали на четырех автобусах в обход пограничного пункта пропуска. При этом на территорию Польши они попали несколько дней назад легально.

Таким образом они пытались избежать двухнедельного карантина в Польше. Всем задержанным украинцам запретили въезд в государства Шенгенской зоны и отменили их действующие польские рабочие визы.

Кроме того, задержанные украинцы вынуждены будут заплатить штраф и немедленно покинуть территорию Польши.