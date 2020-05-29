Российский МИД раскритиковал онлайн-акции в Турции, посвященные 76-й годовщине геноцида крымских татар, назвав их «антироссийскими».

«На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции большинство этих мероприятий прошли в онлайн-режиме, однако даже в таких тяжелых условиях антироссийски настроены экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме. Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что к ним присоединились и ряд турецких официальных лиц, которые позволили себя, в частности, проводить возмутительные параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой России в отношении Крыма», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В Москве утверждают, что «такое поведение не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной президентами России и Турции и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах, противоречит духу дружественных российско-турецких отношений, столетний юбилей которых отмечается в эти дни».

«Потакание антироссийской кампании со стороны официальной Анкары не вяжется и с ее подходом к собственной истории. Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей народов, которые живут на территории Турции и связанные родственными связями с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века», - говорится в заявлении МИД России.