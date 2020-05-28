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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен в данный отдел полиции для обеспечения публичной безопасности и порядка, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19. Они подозреваются в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что в марте 2020 правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалют «Asic Bitmain Antminer» в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. Затем, 21 апреля 2020 полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили.

Также следователи ГБР установили, что работники полиции незаконного забрали изъятое оборудование для майнинга. По данному факту начато досудебное расследование и в ходе проведения неотложного обыска по месту жительства инспектора Николаевской полиции следователи обнаружили и изъяли указанное оборудования.

Процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовным производствам осуществляет прокуратура Николаевской области. Оперативное сопровождение - Николаевское Управление ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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