МИД Германии «пригласил на разговор» посла РФ Сергея Нечаева в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, за которой, как подозревают, стоит Россия.

Об этом сообщается на сайте министерства, пишет Европейская правда.

«Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на Бундестаг Германии», - говорится в сообщении немецкого министерства.

Ссылаясь на ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, выданный генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг, в том числе Бадина, добавили в ведомстве.

Ордер на арест Бадина был выдан на основании срочного подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, совершил разведывательную деятельность против Германии для спецслужбы иностранного государства, заявили в немецком МИД.

«Обвиняемый считается подозреваемым в причастности к хакерскому нападению на немецкий Бундестаг в апреле/мае 2015 года года в качестве члена группы APT28. Есть достоверные доказательства, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения», - заявили в МИД Германии.

В министерстве подчеркнули, что федеральное правительство также оценивает этот процесс на фоне расследования по делу об убийстве в Берлине и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что российская военная разведывательная служба ГРУ получила доступ к электронным письмам парламентского офиса Меркель в ходе хакерской атаки на парламент Германии в 2015 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки.