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Работники следственного управления совместно с Управлением стратегических расследований и под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержали заместителя мэра Борисполя при передаче ему неправомерной выгоды в виде договора купли-продажи квартиры в местной новостройке, сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что чиновник требовал неправомерную выгоду за не препятствование в осуществлении строительных работ предпринимателем. За такие «услуги» чиновник хотел получить 30 тыс. долларов или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя.

В качестве вещественного доказательства следователи полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 гривен.

Также правоохранители задержали и посредника.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения двум мужчинам. Следствие продолжается.
ForUm

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