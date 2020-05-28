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Дистанционное обучение допустимо как вспомогательное, а использование электронных ресурсов в качестве дополнения к программе поможет в развитии образовательного пространства воскресной школы.

Об этом сообщила информационно-аналитическая служба Синодального отдела религиозного образования и катехизации на портале «Православное образование».

«Родители, дети и учителя устали от дистанционного формата. По отзывам, ничто не может заменить живое общение. Несмотря на развитие средств связи, все-таки по-настоящему пообщаться с человеком, передать и получить информацию - в нее входят не только слова, но и мимика, жесты, взгляд - можно только в живом общении. Невозможно дистанционно оценить уровень знаний учащихся», - отметили преподаватели воскресных школ.

Администрация школ поделилась тем, как получилось организовать дистанционный учебный процесс, насколько выросла нагрузка на учителей и какие проблемы возникли.

«Многократно возросла нагрузка на учителей. После онлайн-уроков учителям приходилось проверять домашние задания учеников, которые те присылали в документах на электронную почту. Из-за отсутствия прямого контакта учителя были вынуждены готовиться дольше к дистанционному уроку, чем к обычному. В школе достаточно было учебника, тетрадей, иногда презентации или карты. На дистанционный урок учитель вынужден готовить все это в электронном виде», - рассказали педагоги.

Кроме того, сложности возникали у учащихся и их родителей.

«Детям дома труднее сосредоточиться. Присутствует соблазн отойти с урока, отключить камеру, заниматься своим делом, сослаться на некачественный звук или видео и отключиться. Дети нуждаются в живом обучении и не воспринимают серьезно дистанционный формат», - подчеркнули в информационно-аналитической службе.

По их мнению, дистанционное обучение приемлемо как вспомогательное, когда урок не получается провести очно.

 «Учитель передает ученикам не только сухую информацию о предмете. Для детей он человек, который вместе с родителями ведет ребенка во взрослую жизнь. А для такой задачи недостаточно просто рассказать- нужно еще показывать собственным примером», - отметили педагоги.

 

 
ForUm

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