Одесский апелляционный суд отпустил на поруки депутатов поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого, подозреваемого в причастности к масштабному пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает Укринформ.

«Применить меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами Сергеем Колебошиным и Анатолием Урбанским», - зачитал постановление судья.

Также суд постановил освободить Хаецкого из-под стражи немедленно.

Напомним, 4 декабря 2019 года в 10:12 на третьем этаже 6-этажного дома Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул.Троицкой, 25, вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30. Подразделениями ГосЧС были спасены и эвакуированы 40 человек.

22 мая Киевский районный суд Одессы принял решение о взятии под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе Андрея Хаецкого. Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший к гибели людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины), а также в укрытии от правоохранительных органов.

Ранее прокуратура Одесской области сообщала, что Хаецкий, занимавший должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе до 02.12.2019, скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

По словам адвоката Юлии Токаевой все это время Хаецкий работал в организации при департаменте образования и науки Одесской ОГА, поэтому об укрытии речь не идет.

Также адвокат сообщила, что следователем были направлены три повестки в адрес, где (как было достоверно известно органам досудебного расследования) Хаецкий не проживает и поэтому получить повестки не мог.

По информации Токаевой, подозрение Хаецкому было внесено в ЕРДР 18 мая, а 21 мая они вместе с подзащитным без вызова пришли к следователю. Им предоставили уведомление о подозрении, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, приложения на 224 листах. На следующий день Токаева с Хаецким пришли в суд. Судья под звукозапись сказал, что знает содержание документов и знает, что ответственным за пожарную безопасность была другая работница колледжа – Татьяна Фомич.

По информации, которую разместила в Facebook одесская журналистка и общественный деятель Елена Ротари, Хаецкий написал заявление об увольнении из колледжа за месяц до пожара, 4 ноября, по состоянию здоровья (перенес операцию на сердце). Уволили его с 18 ноября.