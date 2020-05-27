Кабинет Министров Украины одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Как передает УНИАН, об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда. Мы переводим 70% заработка в должностной оклад, а только 30% мы вводим в зависимость от начислений, поощрений и тому подобного. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных и ежегодных премий», - сказал он.

По словам министра, эти премии будут начислять только за выполнение своеобразного показателя, который будет определяться для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности.