По оперативным данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, с начала 2019/20 МГ по состоянию на 25 мая экспорт зерновых культур из Украины достиг 53,506 млн тонн, что на 7,785 млн тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона (45,72 млн тонн). Об этом сообщает АПК-Информ.

При этом отгрузки украинской пшеницы на внешние рынки почти достигли оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составили 20,015 млн тонн (+5,198 млн тонн к аналогичному показателю сезона-2018/19).

Кроме того, экспорт ячменя из Украины к отчетной дате составил 4,799 млн тонн (+1,301 млн тонн), кукурузы – 28,006 млн тонн (+1,345 млн тонн), ржи - 8,2 тыс. тонн (-80 тыс. тонн).