также в разделеЭкономика
Минтранс обещает ЕС закон о техосмотре авто
В Минэкономики назвали самые пострадавшие от коронавируса отрасли 11
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов 29
Укрзализныця начнет продажу билетов за 90 дней до отправления 31
Нацбанк ухудшил прогноз падения ВВП Украины 24
Запрет на экспорт масок продлили еще на месяц 10
Правительство подготовило программу стимулирования экономики 16
Ограничения производства атомной энергии упали до исторического минимума 23
Кабмин снова создал Министерство энергетики и защиты окружающей среды 27
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов 166
Укрзализныця открыла продажу билетов на первые поезда 44
Инвестиции в Украину сократились на 35% 15
Госдолг Украины увеличился до $81,4 миллиарда 17
Убытки украинских предприятий с начала года увеличились в пять раз 16
Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить 654
Нафтогаз снизил цены для промышленности 18
Минус 7 млн долларов в месяц: Зеленский со Шмыгалем наступают на грабли с Одесским припортовым заводом 31
Число безработных в Украине превысило полмиллиона 19

По оперативным данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, с начала 2019/20 МГ по состоянию на 25 мая экспорт зерновых культур из Украины достиг 53,506 млн тонн, что на 7,785 млн тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона (45,72 млн тонн). Об этом сообщает АПК-Информ.

При этом отгрузки украинской пшеницы на внешние рынки почти достигли оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составили 20,015 млн тонн (+5,198 млн тонн к аналогичному показателю сезона-2018/19).

Кроме того, экспорт ячменя из Украины к отчетной дате составил 4,799 млн тонн (+1,301 млн тонн), кукурузы – 28,006 млн тонн (+1,345 млн тонн), ржи - 8,2 тыс. тонн (-80 тыс. тонн).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги