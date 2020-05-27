Торгово-развлекательные центры и гостиницы в Киеве откроют в конце этой недели. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – будут открывать с субботы, 30 мая», - сообщил Кличко.

Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.

«Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. - Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения», - отметил мэр.

Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание.

«Решение о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно», - подчеркнул Кличко.