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В сети появились тексты уставных богослужений в день праздника Вознесения Господня, адаптированные для совершения дома мирянами в условиях карантина.

Фото: Византия, XI в. Монастырь Дионисиат, Афон

Как сообщает patriarchia.ru, последования всенощного бдения, часов и обедницы праздника Вознесения Господня для домашнего (келейного) совершения доступны в формате Word.

Тексты богослужений доступны здесь.

*** Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, православные отмечают двунадесятый праздник— Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. О событии Вознесения рассказывают евангелисты Марк и Лука, также подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.
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