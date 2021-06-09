Доступен онлайн текст службы Вознесения Господня.
Фото: Из открытых источников
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.
Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.
Скачать текст можно тут.
Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 6 Божественных литургий.
*** Православные 10 июня отмечают двунадесятый (один из главных 12 праздников в Церкви) праздник - Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. Это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от Пасхи, так как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова. Вознесение всегда отмечают в четверг.
В этот день Православная Церковь вспоминает событие, описанное в Евангелие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.
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