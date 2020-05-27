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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.  

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Пищевика и дважды у Марьинки агрессор в вечернее время вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела Украина потеряла одного военнослужащего.  

По данным разведки, за минувшие сутки наши воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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