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В сети появились тексты уставных богослужений отдания праздника Пасхи, адаптированные для совершения дома мирянами в условиях карантина.

Фото: ФОМА

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Последование утрени доступно в двух вариантах (на выбор).

«В настоящее время в богослужебной практике сосуществует два варианта совершения утрени на отдание Пасхи. Один предполагает строгое следование ныне действующему Типикону, который предлагает для этого дня уставное богослужение лишь с некоторыми пасхальными формами (пасхальное начало, канон Пасхи, воскресный тропарь текущего 5-го гласа, воскресный отпуст), т.к. этот день мыслится как текущий день 6-й седмицы по Пасхе о слепом (поэтому добавляется канон недавно прошедшей Недели о слепом) и как предпразднство Вознесения (добавляется канон предпразднства Вознесения Господня). Другой отражает сложившуюся и полюбившуюся многим традицию совершать на отдание Пасхи нарочито пасхальное богослужение по чину Светлой седмицы», - объяснили в Патриархии.

Доступны чинопоследования таких богослужений: вечерни; утрени (согласно Типикону); утрени (по чину Светлой седмицы); часов и изобразительных.

Отдание Пасхи – последний, сороковой день празднования Светлого Христова Воскресения. Совершается в среду 6-й седмицы по Пасхе. В храмах в последний раз звучат пасхальные песнопения, проходит последний в году пасхальный крестный ход. На следующий день Церковь празднует Вознесение Господне.
ForUm

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