Оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД и ДВР Нацполиции провели 45 санкционированных обысков по местам проживания «вора в законе» по кличке «Андрей Львовской» («Неделя»), лиц из его окружения и в их автомобилях.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, обыски проходили на территории нескольких областей в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили в автомобиле в центре столицы в начале октября 2009 года.

Убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Познакомились они во время преступной деятельности, а в дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени «Андрей Львовский» стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую «сходку» и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус «вора в законе», поэтому он решил избавиться от своего компаньона. Тщательно спланировал преступление и вместе с другими лицами убил мужчину. Через некоторое время «Андрея Львовского» задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, подозреваемого «коронуют» и предоставляют статус «вора в законе». С тех пор он контролирует деятельность преступных групп, «теневые» схемы реального сектора экономики и отвечает за криминальный «общак».

Чтобы не допустить утечки информации, к расследованию был включен ограниченный круг лиц. За последние полгода оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции и прокуроры Офиса генерального прокурора Украины работали над этим делом в полной секретности.

Проведен ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев тогдашнего события, анализ телефонных соединений и маршрутов передвижения подозреваемого, погибшего и других участников преступления, установлены ​​места их жительства, а также места нахождения части средств так называемого «общака». Благодаря этому полицейским удалось собрать обоснованные доказательства причастности «вора в законе» «Андрея Львовского», также известного как «Неделя», к умышленному убийству своего бизнес-партнера.

В ходе проведения негласных следственно-розыскных мероприятий установлено, что часть так называемого «общака» хранится в банковской ячейке одного из финансовых учреждений. По результатам проведения санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 400 тыс. долларов США, записи с указанием того, на что использовались эти деньги, оружие, в том числе и тщательно спрятанное, ценные вещи, записи «черновой» бухгалтерии, документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и лиц из его окружения к совершению этого и ряда других преступлений, автомобили, в том числе и бронированные, компьютерную технику, старинные иконы и предметы сакрального искусства. Во время следствия будет устанавливаться происхождение средств, за которые были приобретены недвижимость, автомобили и ценные вещи.

На основании собранных доказательств «вору в законе» заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины подготовлены материалы для его объявления в международный розыск.

В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Надо отметить, что это второй случай за годы независимости Украины, когда были собраны доказательства причастности лидеров криминального мира к совершению уголовного преступления. Одного из них - «Гегу Озургетского» - приговорили к семи с половиной годам заключения за покушение на убийство. «Андрею Львовскому» может грозить от 7-ми до 15-ти лет.