также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 15
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 15
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 18
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 14
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 18
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 33
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
На Харьковщине фермеры удерживали в трудовом рабстве 9 человек 29
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании полицейских 33
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 17
Разведчику РФ, завербовавшему Ежова, сообщили о подозрении 37
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 36
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 22
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 13
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 15
ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 26
В полиции рассказали о расследовании резонансной стрельбы на Житомирщине 34

Оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД и ДВР Нацполиции провели 45 санкционированных обысков по местам проживания «вора в законе» по кличке «Андрей Львовской» («Неделя»), лиц из его окружения и в их автомобилях.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, обыски проходили на территории нескольких областей в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили в автомобиле в центре столицы в начале октября 2009 года.

Убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Познакомились они во время преступной деятельности, а в дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени «Андрей Львовский» стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую «сходку» и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус «вора в законе», поэтому он решил избавиться от своего компаньона. Тщательно спланировал преступление и вместе с другими лицами убил мужчину. Через некоторое время «Андрея Львовского» задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, подозреваемого «коронуют» и предоставляют статус «вора в законе». С тех пор он контролирует деятельность преступных групп, «теневые» схемы реального сектора экономики и отвечает за криминальный «общак».

Чтобы не допустить утечки информации, к расследованию был включен ограниченный круг лиц. За последние полгода оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции и прокуроры Офиса генерального прокурора Украины работали над этим делом в полной секретности.

Проведен ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев тогдашнего события, анализ телефонных соединений и маршрутов передвижения подозреваемого, погибшего и других участников преступления, установлены ​​места их жительства, а также места нахождения части средств так называемого «общака». Благодаря этому полицейским удалось собрать обоснованные доказательства причастности «вора в законе» «Андрея Львовского», также известного как «Неделя», к умышленному убийству своего бизнес-партнера.

В ходе проведения негласных следственно-розыскных мероприятий установлено, что часть так называемого «общака» хранится в банковской ячейке одного из финансовых учреждений. По результатам проведения санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 400 тыс. долларов США, записи с указанием того, на что использовались эти деньги, оружие, в том числе и тщательно спрятанное, ценные вещи, записи «черновой» бухгалтерии, документы, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого и лиц из его окружения к совершению этого и ряда других преступлений, автомобили, в том числе и бронированные, компьютерную технику, старинные иконы и предметы сакрального искусства. Во время следствия будет устанавливаться происхождение средств, за которые были приобретены недвижимость, автомобили и ценные вещи.

На основании собранных доказательств «вору в законе» заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины подготовлены материалы для его объявления в международный розыск.

В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Надо отметить, что это второй случай за годы независимости Украины, когда были собраны доказательства причастности лидеров криминального мира к совершению уголовного преступления. Одного из них - «Гегу Озургетского» - приговорили к семи с половиной годам заключения за покушение на убийство. «Андрею Львовскому» может грозить от 7-ми до 15-ти лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги