В столице сняли карантин с Свято-Троицкого Ионинского монастыря, Свято-Покровского мужского монастыря и Киево-Печерской Лавры.
Фото из открытых источников
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kyivcity.gov.ua, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн пресс-конференции.
Также он сообщил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.
«Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований», - отметил мэр и призвал представителей всех конфессий соблюдать установленные правила.
Виталий Кличко также рассказал, что за весь период карантина сделано более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей.
Как сообщалось ранее, стало известно, как будут проходить службы в открытой после карантина Киево-Печерской лавре.
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