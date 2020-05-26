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Средняя месячная температура в июне 2020 предполагается 18-22 ° тепла (в горах 14-15 ° тепла), что на 1,0-1,5 ° выше средних многолетних значений, сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм – в пределах средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры воздуха в июне составляет 32-39 °, в горных районах 24-31°, абсолютный минимум – 0-7 ° тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 ° мороза, на высокогорье Карпат до 5 ° мороза.

Среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и Прикарпатье – до 100-187 мм.

Также к июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.
ForUm

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