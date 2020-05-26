Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, и существует риск второго резкого подъема заболеваемости. Такое мнение высказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает УНИАН.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания… Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», - отметил он.

Райан пояснил, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое - кончается первая вспышка, за ней приходит вторая. «Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент… Мы можем получить второй пик в этой волне», - предупредил он.

Райан подчеркнул, что на данный момент рано делать выводы о том, что наблюдаемое продолжится и далее.



