Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семерых участников АТО у пруда под Попельней Житомирской области, должен будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом во время брифинга сказал председатель Житомирской областной госадминистрации Бунечко.

Он отметил, что нет связи между документированием взятки, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством семи человек, передает УНИАН.

Также он подтвердил, что Захаренко отправят на экспертизу. "Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - сказал Бунечко.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частныого пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.