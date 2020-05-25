Премьер-министр Денис Шмыгаль пытается прислушиваться к министру внутренних дел Арсену Авакову, признает его опыт, однако ставит его в один ряд с другими министрами.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

«Надо не путать доброту со слабостью, и мягкость с трезвым рассудком – это первое. Второе, Арсен Аваков – министр с колоссальным опытом, 5 правительств. Человек имеет опыт бюрократа, опыт политика, опыт менеджера. И действительно Аваков часто дает хорошие идеи и хорошие предложения. Я с ними согласен. Когда министры дают хорошие предложения, я тоже с ними согласен. Просто к Авакову большее внимание как к такому политическому тяжеловесу…Аваков тоже «мой» – он в моем правительстве», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, «все понимают роль Авакова в структуре государственного управления и в политике».

«Но в то же время он такой же министр, как все остальные, он является членом правительства, которое я возглавляю. Поэтому с Аваковым у нас абсолютно ровные отношения также как со всеми министрами», - добавил Шмыгаль.

Чиновники правительства не под запись говорят, что Шмыгаль порой слишком осторожно относится к Авакову.

«Было несколько случаев, когда весь Кабмин был готов поддержать какое-то постановление, но Аваков был против. Тогда Шмыгаль на него смотрел и говорил: поскольку нет единодушия, отложим это решение», - сказал один из министров.

«Надо понимать, Аваков никогда не говорит, что «я против такого решения». Он говорит: «Хорошо, хорошая инициатива, но если через неделю приду вас арестовывать, то не удивляйтесь. Потому что это незаконно». И такой стиль оказывает большое влияние на все «горячие головы» у нас», - прокомментировал другой член Кабмина.

Издание напоминает, что Алексей Гончарук на посту премьера пытался дистанцироваться от Авакова, а глава МВД часто не ходил на его совещания.