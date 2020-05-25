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В воскресенье, 24 мая, в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками, организованный польской компанией по международному трудоустройству Gremi Personal совместно с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Разрешение на перелет было получено у официальных властей двух стран, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

На борту самолета находилось 178 граждан Украины. Отмечается, что рейс – бесплатный для работников. После прилета они отправились на двухнедельный карантин в карантинные центры. Согласно требованию украинских властей, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

«Прибыли наши работники, которые временно выехали в Украину перед закрытием границ и сейчас решили вернуться назад. А также те, кто успел оформить документы на работу в Польше до закрытия консульств и визовых центров, но не смог выехать из Украины из-за сложностей с пересечением границ. Важно отметить, что около 40% пассажиров чартера – это украинцы, которые первый раз едут на работу в Польшу. Такие высокие показатели характеризуют возрастающий спрос на выезд украинцев на работу в Польшу», - сообщил генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

На обратном пути из Варшавы в Киев, данный авиационный борт будет использован МИД Украины в качестве эвакуационного для граждан Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу польских работодателей, а также украинцев, которые хотят поехать в Польшу на работу. По данным аналитического центра Gremi Personal, 67% украинцев, которые выехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться назад.  
ForUm

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