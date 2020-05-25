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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник со 122 мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки.

Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное российские наемники из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Орехово зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Новолуганского от оккупированного поселка Байрак вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 30 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.

Потерь среди военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов.

Военнослужащие в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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