также в разделеОбщество
Карпаты засыпало снегом 13
Почти 1300 граждан вернулись спецрейсами за прошедшие сутки в Украину 25
Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина 28
В большинстве областей Украины пройдут дожди 15
Киевская область готовится ослабить карантин 18
В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом 24
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19 101
Сократилось число неготовых к ослаблению карантина областей 37
Марченко и Медведчук оказали помощь психиатрической больнице в Сумской области, которая на грани закрытия 21
К ослаблению карантина не готовы 9 областей 27
Коронавирусом в Украине заразились 4 тысячи медиков 27
В Минздраве озвучили правила работы детсадов 32
Из Сиэтла в Украину спецрейсом прибыли 194 украинца 19
Украина провела рекордное число тестов на COVID-19 23
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 432 новых больных 155
Полиция дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону 17
22 мая. Картина дня 39
Украинка, приговоренная к пожизненному в Малайзии, вернулась на Родину 155

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений.

Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, пишет российский «Интерфакс».

«Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — заявил он.

Аксенов объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы и систему здравоохранения, призвав желающих посещать полуостров «не создавая проблем» и «уважая друг друга».

В то же время сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал.

В аннексирована Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Болезнь COVID-19 подтвердили в регионе в 340 человек, девять пациентов умерли от осложнений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги