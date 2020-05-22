В результате обстрелов на Донбассе в мае текущего года были травмированы шестеро детей. Их дома попали под обстрел в первую майскую неделю. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНИАН.

В одном случае тяжелые ранения получили три маленькие девочки: две сестрички в возрасте 7 и 10 лет и их 7-летняя подруга.

«Я вернулся домой и увидел своих двух маленьких дочерей и их подругу, залитых кровью, в ванной комнате. Они так испугались, что просто зашли в ванную комнату и ждали, пока их кто-то найдет», - рассказал отец сестер.

Всего с начала 2020 года жертвами обстрелов стали десять детей, столько же было травмировано за весь 2019 год, сообщают в ЮНИСЕФ. Также с начала этого года было зафиксировано девять нападений на школы, причем пять из них — только в апреле. Во время одного из инцидентов 17-летняя девушка, которая находилась во дворе своей школы, получила ранения осколками.

«Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, как и другие семьи по всей Европе, но и ощущают постоянную угрозу возможных обстрелов. После более чем шести лет сокрушительного конфликта дети и семьи на востоке Украины остро нуждаются в мире. Мы призываем все стороны соблюдать договоренности о прекращении огня», - подчеркнула Региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

Из-за пандемии учебный год в Украине завершится дистанционно, поэтому много детей, которые живут вблизи линии разграничения — там, где наиболее интенсивные боевые действия, — не будут иметь возможности продолжить обучение из-за ограниченного доступа к интернету и отсутствия необходимого технического оборудования. Эмоциональная травма, вызванная ограничением свободного передвижения, закрытием школ и изоляцией, усилит стресс, высокий уровень которого и без того свойственен впечатлительным детям в громадах вдоль линии соприкосновения.

В ЮНИСЕФ отмечают, что для реагирования на пандемию COVID-19 в Украине им необходимо 23 миллиона долларов США, и еще 9,8 миллионов долларов для гуманитарной помощи семьям с детьми на Востоке. Пока что собрано чуть больше четверти годовой потребности.