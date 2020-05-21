Господь создал Церковь для людей и их нельзя оставлять без богослужений даже в самых сложных ситуациях.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Простые истины» на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Основная задача Церкви – приводить людей к Богу. Богообщение, соединение с Богом – это главная цель жизни христианина. Все прочее при кажущейся важности – второстепенно. Все таинства, богослужения, обряды, молитвы располагают человеческое сердце к Богообщению, уводят от суеты, мирских помыслов и возносят человека к этой главной цели – единению с Богом», - рассказал владыка Антоний.

Он подчеркнул, что Церковь не может существовать без людей.

«Церковь всегда со своим народом: в скорбях, в радостях; с рождения и до смерти. Все в Церкви предусмотрительно служит для утешения, вдохновения и помощи человеку. И фигурально, и буквально, каждый день существования этого мира Церковь и со здоровыми, и с болящими; Церковь с радующимися и скорбящими; Церковь с рождающимися и умирающими. Церковь не может существовать без людей. Они ее душа, ее пульс», - отметил архиерей.

Митрополит Антоний также напомнил, что «и христиане не могут существовать без Церкви, вне Церкви – без Таинств и богослужений, в самом широком смысле этого слова».

Управделами УПЦ объяснил, почему важны богослужения для каждого верующего.

«Все Таинства незримо совершает Сам Бог. Он благословляет каждого входящего в храм. Церковь – это тело Христово, а мы – его члены. Потому так важно не лишать людей Богообщения в виде богослужений, в виде единства со Христом через Таинства. Даже в самых сложных ситуациях нужно делать все, чтобы люди не были лишены», - подытожил владыка Антоний.