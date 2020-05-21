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В отношении к близким, к братьям по вере должна проявляться любовь, соединенная с нежностью как бесстрастным выражением смиренного сердца.

Фото:  Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Нежность – понятие христианское. Даже больше, нежность немыслима вне Христа, поэтому относится не к человеческой природе, а к Божественной, отчего и недостижима для многих», - напомнил митрополит Антоний.

По его мнению, важно понимать, что «нежность раскрывает сердце, и оно начинает неустанно проповедовать о Боге и видеть мир в Его Свете».

«Апостол Павел говорит о любви, определяя ее высшее состояние – нежность.  Нежность непритворна. Она противится злу и ищет добро повсюду, даже там, где его трудно найти.

Но чтобы относиться друг к другу с нежностью, сперва следует научиться относиться к Богу с нежностью. Обладая этим высшим для человека чувством, душа уже никогда не сможет думать о выборе между Творцом и чем-то или кем-то еще. Только Бог навеки», - подчеркнул владыка.

Он объяснил, почему смиренное сердце, наполненное нежностью к Богу и ближним – признак святости.

«Нежность к Богу и ближним – состояние святых, вышедших за границы земной любви. И нам нужно стремиться к нежности всем сердцем, проходя все уровни любви. Нежность настолько велика, что не вмещается в целом мире, она живет только в смиренном сердце», - заключил митрополит Антоний. 
ForUm

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