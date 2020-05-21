В Украине в пятницу ночью +2 + 8 градусов, на Западе и в Центре вероятны заморозки, днем +10 + 15 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Словом, холодяка», - написала она в Facebook.
Ожидается порывистый северный ветер.
Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины.
На юге и Закарпатье – солнце.
На остальной территории – локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.
В Киеве в пятницу холодно, днем не выше 10 + 13 градусов. Местные тонкие дожди также возможны.
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