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В Украине в пятницу ночью +2 + 8 градусов, на Западе и в Центре вероятны заморозки, днем ​​+10 + 15 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Словом, холодяка», - написала она в Facebook.

Ожидается порывистый северный ветер.

Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины.

На юге и Закарпатье – солнце.

На остальной территории – локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве в пятницу холодно, днем ​​не выше 10 + 13 градусов. Местные тонкие дожди также возможны.
ForUm

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