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Греция официально начнет туристический сезон 15 июня, международное авиасообщение на всех туристических направлениях будет восстановлено с июля.

Об этом объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

С 15 июня рейсы будут приземляться только в международном аэропорту Афин, но с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты.

Туристы, как ожидается, будут из стран с обнадеживающими эпидемиологическими данными – Балкан и стран северной Европы, в частности, из Германии.

Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин. Но работники здравоохранения будут проводить точечные тесты по мере необходимости.

Власть будет способствовать укреплению возможностей здравоохранения в нескольких туристических регионах, обеспечивая тестами и врачами, а также разрабатывая оперативный план по борьбе с возможным возникновением инфекции.

Греция получила положительные оценки за борьбу с пандемией. Страна зафиксировала 166 смертей, связанных с коронавирусом, и 2850 подтвержденных случаев заражения.

Италия заявила в среду, что все аэропорты страны могут открыться 3 июня для национальных и международных рейсов.

Словения заявляла, что планирует предложить своим гражданам ваучеры в размере 200 евро, чтобы поощрить их к отдыху в родной стране, а не за границей.
ForUm

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