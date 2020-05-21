Министерство иностранных дел Украины отреагировало на комментарий МИД России к годовщине вступления в должность президента Владимира Зеленского.

«Комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно годовщины вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины», - заявили в МИД Украины.

Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации.

Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан.

«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию», - отметили в МИД Украины.

Однако Украина занимает конструктивную позицию в нормандском формате и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонней контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы.

МИД ожидает смены Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

20 мая МИД РФ опубликовало заявление к годовщине президентства Зеленского, в котором обвинило последнего только в декларировании добрых намерений. Также там заявили, что русофобия в Украине получила новое дыхание.

В РФ Зеленского упрекнули, что он: