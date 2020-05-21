За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, дважды у Каменки и Старогнатовки, а также четыре раза у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

С наступлением темноты неподалеку Марьинки боевики задействовали снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово, враг открывал огонь из запрещенных 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Пивденного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

Наши военнослужащие в ответ применили дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность.