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В ближайшие две-три ночи высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко.

21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на Западе и Севере – с сильными порывами.

Температура воздуха ближайшей ночью – низкая, + 2 + 7 градусов, на юге + 7 + 13 градусов.

Днем в четверг в Украине предполагается + 12 + 18 градусов, на юге местами до +20 градусов. Карта 2.

В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, завтра днем ​​– периодически дождь. Температура воздуха ближайшей ночью + 4 + 7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, завтра днем ​​+14 градусов.

В дальнейшем – холодные ночи, прохладные дни.

Небольшое потепление придет на следующей неделе.
ForUm

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