В ближайшие две-три ночи высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко.
21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях.
Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на Западе и Севере – с сильными порывами.
Температура воздуха ближайшей ночью – низкая, + 2 + 7 градусов, на юге + 7 + 13 градусов.
Днем в четверг в Украине предполагается + 12 + 18 градусов, на юге местами до +20 градусов. Карта 2.
В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, завтра днем – периодически дождь. Температура воздуха ближайшей ночью + 4 + 7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, завтра днем +14 градусов.
В дальнейшем – холодные ночи, прохладные дни.
Небольшое потепление придет на следующей неделе.
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