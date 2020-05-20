Решения, которые были приняты Церковью, направлены на предупреждение массового инфицирования и сохранение здоровья священнослужителей и мирян.

Фото: Львовская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома», об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и опеке медицинских учреждений, митрополит Львовский и Галицкий Филарет.

«Я слышал от некоторых священнослужителей и прихожан мнение, что священноначалие якобы показало свою несостоятельность в противостоянии вводимым из-за эпидемии ограничениям. Это неверное мнение. Я могу себе представить внутреннее состояние Патриарха, когда ему пришлось принять и благословить эти меры. Перед принятием такого решения проходят консультации в Священном Синоде — нельзя сказать, что в нем заседают ничего не понимающие люди. И несомненно, все подобные решения принимаются после консультаций со специалистами.

Теперь, глядя на последствия эпидемии коронавируса, мы можем сказать, что решения Патриарха и Синода были реально взвешенными, обдуманными», - сказал митрополит Филарет.

Глава Синодального отдела УПЦ напомнил, что подобные решения принимались в Церкви и ранее.

«Также хотел бы отметить, что подобное решение не впервые исходило из уст священноначалия. В 1970 году, к примеру, в связи со вспышкой холеры в некоторых регионах Местоблюститель Патриаршего престола и будущий Патриарх Пимен подписал распоряжение, предписывающее в пораженных эпидемией местах прекратить богослужения по будням, ограничить доступ прихожан в воскресные и праздничные дни, воздержаться от целования креста, икон и Евангелия, не помазывать елеем, временно отменить причастие верующих, Дары преподавать только на дому в случае тяжелой болезни и близости смерти, временно отменить совершение таинств. Большинство верующих людей с рассуждением приняли благословение Церкви и воздержались от посещения храма», - отметил он.

Владыка Филарет сказал, что во все времена находились и те, кто такую позицию не разделял.

«Сегодня некоторые священники продолжают призывать к посещению храмов. Но думают ли они о возможных последствиях на приходе, о своей ответственности перед Богом и людьми? Кто будет нести ответ за болезнь или смерть человека, которого священник благословил приходить в храм?

Многие поступают так же, не заботясь о других людях и священнослужителях, они думают только о себе: мне нужно собороваться и причаститься, «а там хоть трава не расти». Я бы не назвал такое отношение к своей душе и к своему ближнему христианским. И в свою очередь, я бы хотел призвать священнослужителей крайне осторожно и рассудительно отнестись к своим благословениям и высказываниям в отношении посещения храма во время строгого карантина. Подумайте о том, что перед Богом мы будем отвечать за каждого заболевшего или умершего по нашей вине человеке», - подчеркнул архиерей.

Иерарх УПЦ отметил необходимость принимать и анализировать вызовы.

«Сейчас видно, что пастыри и священноначалие местами оказались не готовы принять страшный вызов надвигающейся болезни. Мы привыкли жить размеренной жизнью, в которой не было подобных случаев — вот эта расслабленность и может быть одной из причин непонимания ситуации и упорного неприятия ее. Но вызовы необходимо не только принимать, их необходимо анализировать и стараться предвидеть возможные последствия. Многих из них можно было бы избежать при разумном подходе», - сказал он.

Львовский митрополит УПЦ напомнил, как важно послушание.

«Выявилась и еще одна беда — неумение слушать своих собратьев, архиереев и священнослужителей, которые дают взвешенные рекомендации. Напомню, например, про рекомендации Синодального отдела Украинской Православной Церкви по охране здоровья и пастырской опеке медицинских учреждений. Это труд не только нашего отдела, а многих специалистов из области эпидемиологии, вирусологии, инфекционистов, врачей, которые уже столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса. Рекомендации были направлены на предупреждение развития эпидемии в церковной среде, в особенности в монастырях, там, где большое скопление людей. Ответственно скажу о том, что те священнослужители, игумены и игуменьи монастырей, кто принял наши рекомендации и воплотил в жизнь, обезопасили себя от инфицирования и распространения болезни.

Церковь — это в том числе институт послушания. Именно мы — монахи, священники, архиереи — даем присягу пребывать в послушании священноначалию. Должна быть также рассудительная поддержка государственной власти, соработничество по важным направлениям, если это не нарушает церковного устроения и не угрожает нашему вероучению», - подчеркнул архиерей.

Владыка Филарет сказал, что решение государства о введении карантинных мер было направлено на сохранение здоровья граждан.

«Эпидемия коронавируса COVID-19 как раз-таки и показала, что в момент испытания для всего народа Церковь и власть в соработничестве должны поддержать друг друга.

Ведь решение государства о введении карантинных мер было направлено не на ущемление прав и свобод человека, в том числе религиозной свободы, а на сохранение здоровья граждан. Обращу внимание: сейчас мы видим только первые результаты эпидемии: количество инфицированных и переболевших, количество умерших. А смотреть стоит намного глубже — на последствия, которые ожидают переболевших коронавирусом людей. Многие из тех, кто перенес это заболевание, возможно, останутся инвалидами. Медики начинают говорить о таких последствиях, как поражение иммунной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, головного мозга, и, возможно, есть много других последствий, которые еще остаются неизученными», - сообщил иерарх УПЦ.

Он отметил, что «если говорить о послушании именно нас, священнослужителей, то мы его не вполне проявили. Многие из нас начали мудрствовать, не понимая всей сложности и трагичности болезни, вызванной вирусом».