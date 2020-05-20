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Президент Украины Владимир Зеленский планирует сделать кадровые выводы о деятельности председателей областных государственных администраций после окончания эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Все выводы по ним - после того, как мы закончим (решение вопросов по противодействию эпидемии. - Ред.) COVID-19», - сказал он.

Зеленский отметил, что председатель Черновицкой областной государственной администрации продемонстрировал высокий уровень профессионализма во время эпидемии. Зато в других областях результаты работы руководителей ОГА могут оказаться неудовлетворительными.

«Эта инфекция нам показывает, какие «заболевания» у нас есть в государственном аппарате. И сразу после COVID-19 будут решения, решительные шаги», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас увольнение глав ОГА может осложнить работу по противодействию эпидемии коронавируса.
ForUm

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