В последние дни на «карте COVID-19» появилась новая географическая точка – китайская провинция Цзилинь, в которой зарегистрированы новые случаи заражений. Китайские и западные СМИ подают эти факты по-разному.

Согласно официальным сообщениям провинциального Комитета по делам здравоохранения, а следовательно и китайской прессы, «в понедельник в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая было выявлено два новых подтвержденных случая заражения COVID-19». Всего по состоянию на 01:00 вторника в провинции Цзилинь зафиксировано 132 локальных подтвержденных случая заболевания, в том числе 2 случая с летальным исходом. 104 пациента уже выписались из больниц после выздоровления, 26 – все еще находились в медучреждениях.

Данные о фактически единичных случаях заболевания в провинции с населением около 28 миллионов на фоне страшных отчетов со всего мира последних месяцев вряд ли заслуживали бы особого внимания. Если бы не сообщения в западных СМИ о том, что в двух городах провинции – одноименном Цзилине (с 7 мая там зафиксировано 39 случаев, из них 5 - за последние сутки) и Шулань, поставленных властями в жесткие карантинные условия из-за «большого риска дальнейшего распространения», – остановлен междугородний транспорт, закрыты школы и общественные места, запрещены собрания, для выхода из жилых комплексов введены спецпропуска.

Западные СМИ также сообщают о новых вспышках болезни в соседних провинциях Ляонин (население которой достигает 44 млн) и Хейлунцзян (более 38 млн). В целом речь идет о более чем 100 млн человек.

«Около 108 миллионов человек в северо-восточном регионе Китая снова погружаются в условия блокирования», – драматично информирует американская пресса.

В центральной китайской прессе об этом – почти ничего. Согласно ее сообщениям, все в порядке, ситуация контролируемая.

Между тем в Ухане, откуда все и началось и где за последние дни снова фиксируются новые случаи инфицирования, будут тестировать всех жителей, то есть 14 миллионов человек, поскольку есть основания опасаться второй волны заболевания.

Депутатский праздник на фоне COVID-19

Проблема в том, что мир в последнее время Китаю не очень верит. Ясно одно: китайские власти прибегнут к самым жестким мерам, чтобы не допустить распространения инфекции и, следовательно, предотвратить вторую волну инфицирования. Да еще и накануне сессии парламента – Всекитайского собрания народных представителей, которая была перенесена (впервые в истории) с начала марта на конец мая. Ежегодный «праздник демократии» на китайский лад должен пройти без проблем.

Сессия ВСНП 13 созыва начнется в Пекине 22 мая. Сколько дней будут заседать 2980 депутатов (крупнейшего в мире парламента), неизвестно – зависит от ситуации. Это тоже впервые. Освещать сессию будут менее 3 тысяч журналистов, это значительно скромнее, чем раньше: допустят в громадное здание на площади Тяньанмень только тех репортеров, которые находятся в Пекине, а иностранных вообще не пустят. Из зарубежных представителей на открытии сессии смогут побывать послы «отдельных государств».

Работа высшего законодательного органа самой населенной страны мира, которая никогда не была очень прозрачной, пройдет в этом году и вовсе за закрытыми дверями. В прямом и переносном смысле. Несмотря на то, что «под сильным руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, а также благодаря напряженной работе всей страны и народа, ситуация с профилактикой и контролем эпидемии COVID-19 в Китае неуклонно улучшается, нормальная экономическая и социальная жизнь постепенно восстанавливается», как бодро отрапортовал Постоянный комитет ВСНП, – всем понятно, что до «нормальности» еще очень далеко.

Альтруизм или рассудительность

В то же время на международной арене Китай проявляет активность, обещая помощь всем и вся. В частности, председатель КНР и главный коммунист Си Цзиньпин 18 мая, выступая на видеосесии ВОЗ, объявил, что Китай окажет помощь международному сообществу в борьбе с вирусом и для экономического восстановления в размере 2 млрд долларов в течение 2 лет. А также, что Китай будет сотрудничать с ООН, чтобы создать на своей территории «всемирный хаб и центр гуманитарной помощи» с целью обеспечения функционирования «антиэпидемических цепей поставок».

Правда, в бескорыстность китайской помощи мало кто верит. А новости из разных стран о миллионах некачественных китайских масок, за которые еще и заплачены немалые деньги, отнюдь не улучшают имидж Пекина.

Что же касается «цепей поставок», то как раз их сегодня пытаются изменить основные торговые партнеры КНР на Американском континенте и в Европе. ЕС сейчас работает именно над обеспечением большего суверенитета в отношении поставок медицинских товаров, планирует внимательнее посмотреть на европейские инвестиционные программы за границами (читай, в Китае) и попытается убедить своих инвесторов вкладывать средства поближе к дому.

Китаю, который смог чуть более чем за 30 лет подняться до второй экономики мира именно благодаря иностранным инвестициям, такое развитие чревато катастрофическими потерями. Вот уже и министр коммерции Чжун Шань обещает, что КНР расширит доступ к своему рынку и больше откроет сектор услуг в рамках усилий для поддержки иностранных инвестиций, что страна примет меры для их стабилизации, создания справедливой и конкурентной рыночной среды для иностранных инвесторов.

Но для того, что иностранные инвесторы не ушли, Пекину нужно убедить их не только в прозрачности финансовых процессов, но и в своей открытости и искренности в целом. Для этого Поднебесной еще предстоит приложить очень много усилий.