Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что отчет с сообщением об участии российских наемников в вооруженном конфликте в Ливии основывается на «непроверенных или сфабрикованных данных и имеет целью дискредитировать российскую политику» в отношении этой страны.

«Российских военнослужащих в Ливии нет», - сказал российский дипломат 19 мая на заседании Совета безопасности ООН, передает Радио Свобода.

Небензя также отверг призывы к России со стороны Великобритании и США, которые требуют прекратить отправлять наемников для участия в конфликте.

Спецпредставитель ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что эскалация в этой североафриканской стране произошла вследствие «бесперебойного снабжения иностранными силами все более совершенным и летальным оружием».

Она добавила, что «единственный вывод, который мы можем сделать, - это то, что эта война усилится, расширится и углубится с разрушительными последствиями для ливийского народа». Уильямс призвала Совет безопасности давить на страны, которые разжигают конфликт.

Ранее на этой неделе силы международно признанного правительства Ливии взяли под контроль ключевую военную базу Ливийской национальной армии, которую возглавляет поддерживаемый Россией и несколькими странами Халифа Хафтар.

Эксперты ООН заявили в отчете, что наемники из российской военизированной организации, известной как «группа Вагнера», поддерживают ливийского командующего Халифу Хафтара в его попытках захватить столицу страны город Триполи.

Структура ООН, отслеживает соблюдение санкций, отмечает в докладе, полученном 6 мая The Association Press, AFP и Reuters, что в Ливии находится от 800 до 1200 россиян, включая снайперов и спецподразделения.

В многочисленных публикациях о «частной военной компании Вагнера» речь шла о ее близости к президенту России Владимиру Путину и участие в конфликтах, где Москва стремится влиять неофициально, без привлечения армейских подразделений. Речь идет о боевых действиях в нескольких странах – от Украины и Сирии в страны Африки.

Ливия находится в состоянии гражданской войны после того, как поддержанное НАТО народное восстание сбросило диктаторский режим полковника Муаммара Каддафи в 2011 году.

Восток и большую часть территории страны контролирует «Ливийская национальная армия» во главе с Хафтаром, в столице Триполи власть имеет международно признанное правительство национального согласия.