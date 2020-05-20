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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу», - заявил он.
ForUm

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