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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления главаря «ЛНР» Леонида Пасечника. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы», - сказал он.

По информации СМИ, информационные ресурсы подконтрольных России боевиков сообщили, что главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили о приведении войск в боевую готовность.

 
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