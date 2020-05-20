Эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев обеспокоены тем, что каждый восьмой музей в мире может оказаться неспособным возобновить деятельность после окончания пандемии коронавируса, сообщает 112 Украина.

«Почти 13% музеев по всему миру могут никогда не открыться», - указано в сообщении.

Отмечается, что наиболее сильный удар, согласно прогнозу, придется на музеи, которые расположенные в бедных странах.

Также указано, что 90% из всех музеев (более 85 тыс учреждений), закрылись на время эпидемии. Кроме того, в Африке и малых островных развивающихся государствах только 5% музеев смогли предложить онлайновый контент для своей аудитории.

В связи с этим, ЮНЕСКО проведет серию дискуссий, посвященных музеям, где изучат стратегии поддержки музеев и специалистов.