Сезон работы столичных фонтанов начнется в День Киева. Команда специализированного коммунального водохозяйственного предприятия «Киевводфонд» начала подготовительные работы перед открытием. Об этом заявила директор предприятия Светлана Козловская, сообщает пресс-служба КГГА.

«Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона», - сообщила Козловская.

Демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов - эти предварительные этапы подготовки фонтаны прошли заранее. Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов делать перерыв для проведения необходимых технических работ.