30 сентября фонтаны Киева прекратят свою работу и отправятся на зимний отдых. С 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» начнут подготовку фонтанов к зиме, сообщает пресс-служба КГГА.

Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев.

На сегодня СВКП «Киевводфонд» осуществляет работы по эксплуатации 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Незалежности - «Большой» и комплекс шести фонтанов «Малые» (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны «Водяной шар», «Каскадный» и «основатели Киева» (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан «Крещатик» на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большой Васильковской, 119-121 и комплекс в акватории Русановского канала.

«Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане начнем с верхней части фонтанов: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. «Большой» и шесть «Малых» фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтаны от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска», - сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.

Уже с мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу.

Напомним, до конца 2019 запланировано проведение капитального ремонта фонтана на улице Большая Васильковская, 119-121, который был построен около 30 лет назад. Ремонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки - около 90 шт. и установка нового насосного оборудования - 15 шт.