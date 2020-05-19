После возобновления работы киевский метрополитен могут снова закрыть на карантин.

Такое предположение высказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает «Обозреватель». «Такое может быть. Конечно, нужно делать все необходимое, чтобы этого не допустить», – подчеркнул он.

По словам министра, многое будет зависеть от того, насколько строго киевляне будут придерживаться санитарных норм при пользовании метрополитеном.

Говоря о вероятности нового ограничения работы общественного транспорта в целом по стране, министр напомнил о том, что карантин носит адаптивный характер.

«Ситуация не будет характерной абсолютно для всех регионов. Там, где эпидемиологическая ситуация будет хуже, карантинные ограничения будут сниматься позже или делать шаг назад», – сказал чиновник.

Напомним, Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.