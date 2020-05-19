Атмосферные фронты сегодня вечером переместятся на центральную часть Украины, а в среду, 20 мая, их дожди ожидаются на Востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных и центральных областях завтра существенные осадки.

Температура воздуха ближайшей ночью + 8 + 12 градусов, на юге + 10 + 15 градусов, завтра днем ​​в Украине ожидается + 14 + 19 градусов, в южной части и на Закарпатье + 17 + 24 градуса.

В Киеве 20-го мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем ​​в среду 17 градусов.

«Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем ​​все же станет больше «двадцаток», а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком», - отмечает синоптик.

По предварительным прогнозам, 22-23 мая при прояснении в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков.