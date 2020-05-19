также в разделеОбщество
19 мая. Картина дня 17
СМИ: В США начали новое расследование против Коломойского 26
В Сумах люстрированного прокурора восстановили в должности 11
Зеленский сменил начальника Центра по борьбе с терроризмом СБУ 27
Минздрав: Домашние мухи и комары не переносят коронавирус 13
Разведка: РФ перебросила боевикам три вагона боеприпасов и танки 65
СБУ выдала Грузии члена «ИГИЛ» 11
Суд в Крыму решил доставить Бекирова на заседание принудительно 20
СБУ разоблачила схему поборов на Галицкой таможне 17
Раде предлагают ввести ответственность за махинации с суррогатным материнством 19
Минздрав: В 2020 году бюджет психбольниц могут урезать на 80% 44
Карантин в Украине могут продлить до 22 июня 945
Действующему адвокату сообщили подозрение по делу Майдана 25
«Слуга народа» пришла в Раду в маске-«авоське» 129
Главарю «ДНР», отправившему «на подвал» прокурора, сообщили о подозрении 64
Организатору убийства Окуевой сообщили о подозрении 20
В Ивано-Франковске задержали хакера с мировой «славой» 27
Идентифицированы снайперы РФ, убившие украинского военного на Луганщине 40

Атмосферные фронты сегодня вечером переместятся на центральную часть Украины, а в среду, 20 мая, их дожди ожидаются на Востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных и центральных областях завтра существенные осадки.

Температура воздуха ближайшей ночью + 8 + 12 градусов, на юге + 10 + 15 градусов, завтра днем ​​в Украине ожидается + 14 + 19 градусов, в южной части и на Закарпатье + 17 + 24 градуса.

В Киеве 20-го мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем ​​в среду 17 градусов.

«Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем ​​все же станет больше «двадцаток», а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком», - отмечает синоптик.

По предварительным прогнозам, 22-23 мая при прояснении в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги